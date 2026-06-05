Hatay\'da Kontrolden Çıkan Araç Duvara Çarptı

HATAY (İHA) – Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle duvara çakılan otomobilin o anları motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, duvara çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Otomobilin kontrolden çıkarak duvara çakıldığı anlarsa motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin kontrolden çıktığı ve duvara çakıldığı görüldü. - HATAY