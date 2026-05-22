Sel felaketinde kaybolan 2 genci arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

22.05.2026 11:28  Güncelleme: 11:29
Hatay'da şiddetli yağış nedeniyle taşan Karaçay Nehri üzerindeki köprü çöktü. Köprüden geçen araç nehre düştü, 19 ve 20 yaşındaki iki genç kayboldu. Arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Hatay'da etkili olan yağış esnasında köprünün yıkılmasıyla araçla nehre düşerek suya kapılan 19 ve 20 yaşındaki 2 genci arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay köprüsünün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde ilerleyen ve nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarını ikinci günde de sürdürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA

