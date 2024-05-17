Hatay'ın Belen ilçesinde bir işyerinde kuruyemiş kavurma makinesinde başlayan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Belen İlçesi Çarşı merkezinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kuruyemiş kavurma makinesinde başlayan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın işyerini sarmadan söndürüldü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da kuruyemiş kavurma makinesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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