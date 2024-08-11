Hatay'da Lastik Bayisi ve Deposu Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Hatay'da Lastik Bayisi ve Deposu Alevlere Teslim Oldu

Hatay\'da Lastik Bayisi ve Deposu Alevlere Teslim Oldu

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan lastik bayisi ve deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

11.08.2024 01:01  Güncelleme: 01:03
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Hatay'ın Payas ilçesinde lastik bayisi ve deposu alevlere teslim oldu.

Yangın, Payas ilçesi D91 karayolu üzerinde bulunan lastik bayisinde ve deposunda yaşandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Lastik Bayisi ve Deposu Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

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