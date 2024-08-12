Hatay'da lastik deposunda yangın: Onlarca lastik kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'da lastik deposunda yangın: Onlarca lastik kullanılamaz hale geldi

Hatay\'da lastik deposunda yangın: Onlarca lastik kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan bir lastik deposunda çıkan yangında onlarca lastik zarar görerek kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibi ve çalışanlar büyük maddi zararla karşı karşıya kaldı.

12.08.2024 08:55  Güncelleme: 08:58
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Hatay'da lastik deposunda yaşanan yangında onlarca lastik zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Payas ilçesi D91 karayolu üzerinde bulunan Hasan İnan'a ait lastik deposunda geçtiğimiz gün gece saatlerinde yangın yaşanmıştı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol alınan yangında depo ve satış mağazası kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibi ve çalışanlar küle dönen depoda yaptıkları çalışmada onlarca lastiğin satılamaz hale geldiğini tespit ettiler.

İş yeri sahibi Hasan İnan, maddi olarak zararının yüksek olduğunu belirterek, "Gece saat 23.45'te alarm aldık ama yetişene kadar yangın büyümüştü. Lastik bölümü alevlere teslim olmuştu. İtfaiyenin sonradan yoğunluk vermesi söndürmeyi zorlaştırdı. İtfaiye yoğunlaşınca iş yerimiz komple kül oldu. Yüksek bir zararla karşı karşıyayız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da lastik deposunda yangın: Onlarca lastik kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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