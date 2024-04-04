Hatay'da lüks marka 2 araçla insan kaçakçılığı yapan 2 şahıs, suçüstü yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik 3 Nisan tarihinde saat 04.30 sıralarında çalışma yapıldı. Önceden tespit edilen ve Belen'den Adana istikameti otoban girişinde durdurulan Mersin ve Çanakkale plakalı araçların içinde yurda illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 14 Suriye uyruklu göçmen olduğu tespit edildi. Mercedes Benz ve BMW marka araçlarla insan kaçakçılığı yapan olayın şüphelileri F.E. ve M.M. yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Lüks Araçlarla İnsan Kaçakçılığı Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayayı darbetmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüyü inceledi. Taksici R.A'nın yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'yı darbettiği ve yaraladığı belirlendi. Zanlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın 5'inci duruşmasında, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kayınbiraderi Süleyman Çoban ise 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Figen Çoban'ın kayınvalidesi H.Ç.'nin ise beraatine karar verdi.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ö.K ve İ.Ç isimli hükümlüler, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Suriye uyruklu Rami J. (30), dini nikah ile evlendiği Amal K. (17) ile birlikte kaçak yollarla İnegöl'e gitmek üzere Mersin'den yola çıktı. İnegöl girişinde yapılan polis kontrolünde sahte oturma izinleri tespit edilen çift gözaltına alındı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Afyonkarahisar il Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 56 sentetik hap, bir miktar uyuşturucu ile 2 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K. ve A.A. isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada eritilmiş kağıt uyuşturucu, metamfetamin ve ecstasy ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken diğer 2 kişi serbest bırakıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K'yi saklandığı ikamette yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamircisi, seyir halindeki aracın motor kısmına oturup arızayı bulmaya çalışırken amatör kameraya yansıyan tehlikeli anlar yaşadı. Tamirci, motor kısmında metrelerce seyretti.
Güngören'de yaşanan bir olayda, yaya ve taksi şoförü arasında çıkan geçiş hakkı tartışmasında, taksi şoförü tarafından darp edilen yayayı yakalandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.
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