Alevlere teslim olan mobilya atölyesi kullanılmaz hale geldi

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan mobilya atölyesi kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya atölyesinde yaşandı. Sebebi bilinmeyen yangında mobilya atölyesi kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. Yangında mobilya atölyesi kullanılmaz hale geldi. - HATAY