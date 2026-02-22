Hatay\'da Motosiklet Kazası: 25 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da kamyonetle çarpışarak savrulan motosikletin 25 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde yaşandı. Tanışma-Bitiren yolunda seyir eden Sefa Bayraktar (25) idaresindeki motosiklet, kamyonetle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Bayraktar'ın cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY