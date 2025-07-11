Hatay\'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Kullanılamaz Hale Getirdi

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Mahallede bir ailenin yaşadığı evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan evi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı ev kullanılamaz hale geldi. - HATAY