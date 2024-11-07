Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Keçeli mevkinde ormanlık alanda yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, OGM ekipleri ve itfaiye ekiplerinin eşgüdümlü müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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