Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Belen ilçesi Kömürçukuru mevkinde bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerinin hızlı müdahalesi yangının geniş alana yayılmasının önüne geçti. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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