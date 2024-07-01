Hatay\'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da otluk alanda çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırıkhan İlçesi, Bayraktar hudut karakolu civarında otluk alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY
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