Hatay\'da oto tamir atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'da oto tamir atölyesinde çıkan yangın, iş yeri önündeki ve çevresinde araçlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi Sitesi 7. cadde üzerinde yer alan bir tamir atölyesinde yangın çıktığı ihbarı verildi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle iş yeri önündeki ve çevresindeki araçlara sıçramadan söndürüldü. - HATAY