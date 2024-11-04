Hatay'da seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Hassa ilçe merkezinde yaşandı. A.E. idaresindeki seyir halindeki 01 AUT 370 plakalı otomobil alevlere teslim oldu. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Motor kısmında başlayarak aracı saran alevler, otomobili kullanılmaz getirdi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?