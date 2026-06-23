Hatay\'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol - Payas E5 Karayolu Öğremeiş mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen 31 AZF 782 otomobil ile motosiklet çarpıştı. Otomobil ve motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerine başlandı. - HATAY