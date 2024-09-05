Hatay'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay\'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

05.09.2024 11:39
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Arsuz ilçesi Aşiyan Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan sürücüye ilk yardım müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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