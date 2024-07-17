Hatay'da otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak defalarca takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin takla atarak devrildiği görülüyor. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

17.07.2024 17:39
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2 kişinin yaralandığı kazada otomobilin defalarca takla attığı anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde defalarca takla atan otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. idaresindeki 31 P 7729 plakalı otomobil, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü S.A. ile yanında bulunan E.Ş. yaralandı. Otomobilin defalarca takla atarak devrildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. E.Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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