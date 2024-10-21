Hatay\'da Pamuk Fabrikasında Yangın

Hatay'da pamuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kumlu İlçesi Akkerpiç Mahallesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasında yaşandı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
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