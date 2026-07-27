Hatay'da Şantiye Deposu Yandı
Hatay Kırıkhan'da çıkan yangında şantiye deposu kullanılmaz hale geldi, itfaiye müdahale etti.
Hatay'da alevlere teslim olarak yanan şantiye deposu kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiye içerisindeki depo alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında depo kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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