Hatay\'da Seyir Halinde Araç Yangını

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan ağır cipte çıkan yangın söndürüldü.

Yangın; Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki cipin tır motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY