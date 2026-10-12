Hatay\'da seyir halindeki pikap yandı, araç kullanılmaz hale geldi

Hatay'da seyir halindeki pikap yandı, araç kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'da Antakya-Reyhanlı yolu Demirköprü Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir pikapta yangın çıktı. HBB itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken pikap kullanılmaz hale geldi.
Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan pikap yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya-Reyhanlı yolu Demirköprü Mahallesi mevkiinde yaşandı. Pikapta çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıyan pikap kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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