Hatay\'da Şiddetli Yağışla Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Hatay'da yağışın etkisiyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Yoğun yağışla birlikte Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Botla evlere ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye ettiler. - HATAY