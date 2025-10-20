Hatay'da Şiddetli Yağışla Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hatay'da Şiddetli Yağışla Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Hatay\'da Şiddetli Yağışla Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı
20.10.2025 11:07  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, caddeleri ve sokakları göle çevirdi. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.

Hatay'da yağışın etkisiyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Yoğun yağışla birlikte Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Botla evlere ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye ettiler. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İtfaiye, hatay, Yaşam, Dünya, Payas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Şiddetli Yağışla Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İşte yeni Sayıştay üyeleri İşte yeni Sayıştay üyeleri
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması

22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
22:05
Süper Lig’de inanılmaz maç 7 gol, 3’ü iptal, bir de kırmızı kart
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
21:23
Stuttgart’tan Fenerbahçe’ye ırkçılık suçlaması
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması
21:07
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten duygulandıran hareket Babasının anısını böyle yaşatacak
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 22:16:25. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Şiddetli Yağışla Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.