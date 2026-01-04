Suriye\'ye geçiş için bekleyen tır alevlere teslim oldu

Hatay'da sınır kapısından Suriye'ye geçmek için bekleyen eşya yüklü park halindeki tır, alevlere teslim olarak yandı.

Yangın; Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı mevkiinde yaşandı. Suriye'ye geçmek için sırasını bekleyen eşya yüklü tır, alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken tır kullanılmaz hale geldi ve dorsesinin büyük kısmı yandı. Yangın esnasında kendini araçtan atan sürücünün yangını yara almadan atlattığı öğrenildi. - HATAY