Havuza düşerek mahsur kalan atı itfaiyeciler kurtardı

Hatay'da sulama havuzuna düşerek mahsur kalan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Belen ilçesi Kıcı Mahallesi'nde sulama havuzuna at düştü. Atı fark eden sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giderek çalışma başlatan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesiyle havuza toprak doldurarak atı kurtardı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarılan at sahibine teslim edildi. - HATAY
