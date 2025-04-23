Hatay\'da Telefon Bataryası Patladı

Hatay'da bir telefoncu dükkanında cep telefonu bataryasının patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan Türkiye Yüzyılı Çarşısı'ndaki iş yerinde yaşandı. Telefoncu dükkanında çalışan Salih Bayram'ın işleriyle ilgilendiği esnada bir cep telefonunun bataryası bomba gibi patlayarak alev aldı. Bataryanın patlamasıyla alev aldığı sırada Bayram, refleksle geri çekilerek yanmaktan kurtuldu. İş yerindeki vatandaşların yaşadığı panik ve patlama anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY