Hatay'da devrilerek ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü traktörün altından itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Beşikgöl mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen traktör ters döndü. Sürücü, ters dönen traktörün altında sıkışarak mahsur kaldı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Ters Dönmüş Traktör Kazası - Son Dakika
