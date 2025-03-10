Hatay\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep - Hatay karayolu Hassa ilçesi Yolçatı kavşağında yaşandı. 31 AOE 487 plakalı otomobil kavşakta, 01 ARP 833 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ali Döner hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Yaralı F.A. isimli kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY