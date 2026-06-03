Hatay'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya- Yayladağı çevre yolu Sofular kavşağında yaşandı. 31 ATJ 420 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY