Hatay\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Evde Ele Geçirildi

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, tabanca ve motosiklet ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 21 Mayıs'ta Kırıkhan İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 2 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde aramalar yaptı. Yapılan aramalar sonucunda 5 adet tabanca, 250 gram metamfetamin, 150 gram kannabinoid, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet şarjör ve 2 adet motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlemlere başlandı. - HATAY