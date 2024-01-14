 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da Yağışlı Havada Mahsur Kalan Araç İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da Yağışlı Havada Mahsur Kalan Araç İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlanmaya ramak kala durabilen aracı mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Yayladağı ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Araç sahibinin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine giderek aracı kurtardı.

Hatay\'da Yağışlı Havada Mahsur Kalan Araç İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
14.01.2024 - 09:09,
Abone Ol

Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlanmaya ramak kala durabilen aracı mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Hatay'da yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yağışlı havanın etkisiyle araçlar, toprak yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yayladağı ilçesi Meydan Mahallesi'nde kayganlaşan toprak yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Araç sahibinin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, bölgeye giderek aracı mahsur kaldığı yerden kurtardı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Hatay, Kurtarma, İtfaiye, Hava Durumu, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Yağışlı Havada Mahsur Kalan Araç İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika


09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12
9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05
Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48
Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28
Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07
Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36
CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12
Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp 'Beni depoda tutuyorlar' dedi, polis çalışma başlattı Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı

Son Dakika
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48 Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28 Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07 Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36 CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12 Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı
02:04 Otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 10:07:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Yağışlı Havada Mahsur Kalan Araç İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement