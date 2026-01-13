Payas\'ta ev yangını

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı. Apartman dairesinde alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, binayı sarmadan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altın alındı. Yangında; can kaybı ve yaralanma yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY
