Hatay'da alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
HATAY - Hatay'da alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin üst katında yaşandı. Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan ev kullanılmaz hale gelirken herhangi yaralanma yaşanmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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