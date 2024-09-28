Hatay'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim G.'ye (80), S.S. idaresindeki 06 CFP 639 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç olay yerinden kaldırıldı. Yaşlı adamdan geriye kalan terliğiyse yürek burktu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yaşlı Adam Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?