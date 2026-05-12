Hatay\'da Yılan Paniği

Hatay'da eve girerek vatandaşları tedirgin eden yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Hava sıcaklığının etkisini hissettirmeye devam ettirdiği Hatay'da yılanlar sıklıkla görülmeye devam ediyor. İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde evlerine yılan giren vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istediler. İtfaiye ekipleri, evin içerisindeki yılanı özel aparatla kolaylıkla yakaladı. Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yakalanmasıyla ev sakinleri rahat nefes aldı. - HATAY
