Hatay\'daki Orman Yangınında İtfaiyeci, Yaralı Olmasına Rağmen Yangın Alanını Terk Etmedi

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale sırasında parmağından yaralanan itfaiye personeli sağlık ekiplerinin hastaneye götürelim demesine rağmen yangın bölgesini terk etmek istemedi.

Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için hem karadan hem de havadan ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale sırasında parmağında sorun yaşayan itfaiye erine sağlık ekibinin hastaneye götürelim talebi üzerine "Ben gitmem, benim bir şeyim yok. Kırık veya çıkık olsa duramam. Hiçbir şeyim yok. Sadece parmağım zedelendi" dedi. - HATAY