Hatay Dörtyol\'da yapılan asayiş uygulamasında 14 kişi yakalandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde emniyet müdürlüğünce yapılan asayiş uygulamasında 14 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ilçe genelinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamalarda; 1 adet ruhsatsız, 2 adet kuru sıkı tabanca, 110 gram Sentetik Cannabinoid, 8 gram Metamfetamin, 2 gram Eroin, şase numarası kazınmış 2 adet motosiklet ele geçirildi. 4'ü aranan, 14 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi. - HATAY