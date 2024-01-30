Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde yangında baraka kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen yangında baraka kullanılmaz hale geldi.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Öğmeiş mevkiinde bulunan bir barakada yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelerin sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı baraka kullanılamaz hale geldi. - HATAY