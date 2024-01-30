 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangında baraka kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangında baraka kullanılamaz hale geldi

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Öğmeiş mevkiinde bulunan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın sonucunda baraka kullanılamaz hale geldi.

Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde yangında baraka kullanılamaz hale geldi
30.01.2024 - 09:57,
Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen yangında baraka kullanılmaz hale geldi.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Öğmeiş mevkiinde bulunan bir barakada yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelerin sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı baraka kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dörtyol, İtfaiye, Hatay, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangında baraka kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:55
İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu

Son Dakika
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
08:51 Kilise saldırısında kullanılan silahın parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:34:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangında baraka kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement