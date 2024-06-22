Hatay\'ın Erzin ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde sazlık alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Erzin ilçesi Burnaz Mahallesinde sazlık alanda yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY
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