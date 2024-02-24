Hatay'ın Hassa ilçesinde araç yangını söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Hassa ilçesinde araç yangını söndürüldü

Hatay\'ın Hassa ilçesinde araç yangını söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Çınarbaşı Mahallesi'nde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

24.02.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Çınarbaşı Mahallesi'nde bir araçta yangın çıktı. Araç sahibinin 112'yi aramasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak, yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'ın Hassa ilçesinde araç yangını söndürüldü - Son Dakika
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