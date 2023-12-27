Hatay\'ın Hassa ilçesinde üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesine üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Zeytinoba Mahallesi'nde üç katlı binanın zemin katındaki odunlukta yangın çıktı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, kısa sürede söndürüldü. - HATAY