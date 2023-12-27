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Hatay'ın Hassa ilçesinde üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Hassa ilçesinde üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Zeytinoba Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın zemin katındaki odunlukta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızla intikal ederek yangına müdahale etti ve kısa sürede yangın söndürüldü.

Hatay\'ın Hassa ilçesinde üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü
27.12.2023 - 10:32,
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Hatay'ın Hassa ilçesine üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Zeytinoba Mahallesi'nde üç katlı binanın zemin katındaki odunlukta yangın çıktı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, kısa sürede söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Hassa ilçesinde üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın Hassa ilçesinde üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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