Hatay İskenderun\'da Asayiş Uygulaması: 2.445 Kişi Sorgulandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı.

İskenderun ilçesinde 6 Nisan tarihinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda; 2 bin 445 şahıs, 967 araç ve 422 motosiklet sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. - HATAY