Hatay İskenderun\'da direğe çarpan otomobildeki yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

Hatay İskenderun'da direğe çarpan otomobildeki yaralı sürücüyü itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı ve sürücü yaralandı. İtfaiye tarafından kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sakıt mevkiinde seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından ekipler bölgeye yönlendirilerek olay yerinde çalışma başlattı.
Yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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