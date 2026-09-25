Hatay Kırıkhan\'da bahçe yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Hatay Kırıkhan'da bahçe yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Karataş Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması tamamlanarak yangına ilişkin müdahale sona erdi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan bahçe yangını, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Karataş Mahallesi'nde meydana gelen bahçe yangınına itfaiye ekipler tarafından müdahale edildi. Yapılan çalışmalarla yangının çevreye yayılmasının önüne geçilerek alevler kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmasıyla soğutma işlemleri tamamlanarak yangına ilişkin müdahale sona erdi.
Kaynak: İHA
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