Hatay Kırıkhan'da otomobil yol kenarına uçtu; 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Araçtaki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da kontrolden çıkarak yol kenarına uçan TOFAŞ marka otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi İmece Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği FİAT TOFAŞ marka otomobil, yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazada hurdaya dönen araçtaki 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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