Hatay Kırıkhan'da otomobil yol kenarına uçtu; 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay Kırıkhan'da otomobil yol kenarına uçtu; 3 kişi yaralandı

Hatay Kırıkhan\'da otomobil yol kenarına uçtu; 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Araçtaki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da kontrolden çıkarak yol kenarına uçan TOFAŞ marka otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza; Kırıkhan ilçesi İmece Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği FİAT TOFAŞ marka otomobil, yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Kazada hurdaya dönen araçtaki 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kırıkhan, İtfaiye, Tofaş, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay Kırıkhan'da otomobil yol kenarına uçtu; 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da otomobil yol kenarına uçtu; 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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