Hatay Kırıkhan'da şantiyedeki yangın itfaiyece söndürüldü, malzemeler zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtuluş Mahallesi'ndeki şantiyede bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede büyüyen alevler söndürülürken ısı yalıtım malzemeleri, inşaat malzemeleri ve daireler zarar gördü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir şantiye alanında çıkan yangında ısı yalıtım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında yangın çıktı. Şantiye alanında yer ısı yalıtım inşaat malzemeleri bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında, inşaat malzemeleri ve daireler zarar gördü.
Kaynak: İHA
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