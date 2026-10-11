Hatay Kumlu\'da araç yangını itfaiyeyle kontrol altına alındı, can kaybı yok

Hatay Kumlu'da araç yangını itfaiyeyle kontrol altına alındı, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Gülova Mahallesi'nde araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma olmadan kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken çevrede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan araç yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Kumlu ilçesine bağlı Gülova Mahallesi'nde meydana geldi. Araçta çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevrede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken araç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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