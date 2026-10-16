Hatay Kumlu'da dereye uçan sürücü konuşamaz hale geldi, kızı 5 kaza olduğunu söyledi - Son Dakika
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Hatay Kumlu'da dereye uçan sürücü konuşamaz hale geldi, kızı 5 kaza olduğunu söyledi

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Hatay Kumlu\'da dereye uçan sürücü konuşamaz hale geldi, kızı 5 kaza olduğunu söyledi
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Hatay Kumlu'da kamyonetiyle dereye uçan sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı ve taburcu edildi. Kazanın şokuyla konuşamaz hale gelen sürücünün kızı, aydınlatma ve uyarı levhası olmayan yolda daha önce 5 kaza yaşandığını belirterek önlem istedi.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde akşam saatlerinde karanlık yolda kamyonetle dereye uçan ve yaralanan sürücü Mehmet Ataş'ın kızı, kazanın yaşandığı yolda başka kazaların yaşanmaması için çözüm isteyerek babasının kazanın şokuyla konuşamaz hale geldiğini söyledi.

Kumlu ilçesi Gülova Mahallesi'nde akşam saatlerinde işten evine dönen Mehmet Ataş'ın kullandığı kamyonet dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye uçan kamyonetin sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bir süre suyun içinde kalan Mehmet Ataş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Ataş, kazanın şokunu üzerinden atamayarak konuşma konusunda sıkıntı yaşamaya başladı.

Babasının sesinin çıkmadığını söyleyen Selda Marangözoğlu, bölgede benzer kazaların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi. Yolda aydınlatma direği ve uyarı levhası bulunmadığını belirten mahalle sakinleri, bölgenin karanlık olması nedeniyle sürücülerin tehlikeyi fark etmekte zorlandığını ifade ederek geçmişte de aynı yolda kaza yaşandığını söyledi.

"Babam levhaları takip ederek yoluna devam ediyordu ama burada levha olmadığı için suya uçtu"

Babasının işten gelirken yolun karanlık olmasıyla kamyonetle dereye uçtuğunu ifade eden Selda Marangözoğlu, "Babam işte çalışıyor. İş aracıyla işçileri almaya gidiyordu. Yol kapkaranlıktı. Tabela yok, hiçbir şey yok. Babam oradan suya uçtu. Suya uçtuğunda hayatını kaybetseydi bunun hesabını kim verecekti. Bakın babama, konuşamaz hale geldi. Sesi bile çıkmıyor. Orada üşüyüp kalsaydı, araç ters dönseydi ve boğularak hayatını kaybetseydi bunun hesabını bize verecekler miydi. Orada tabela falan yoktu. Hiçbir şey yoktu. Uyarı levhası da yoktu. Babam yolu ve tabelayı göremediği için kaza yaşandı. Babam yıllardır şoförlük yapıyor, araç kullanıyor. Bu zamana kadar hiçbir şey olmadı. Levhaları takip ederek yoluna devam ediyordu. Ama burada levha olmadığı için suya uçtu. Orada daha önce de kazalar olmuştu. Hatta babam ambulansa bindirilirken bile aynı yerde bir kaza daha yaşandı. Orada 5 defa kaza olmuş. Buna rağmen hiçbir önlem alınmamış. Şimdi iki gün sonra önlem alınacağını söylüyorlar. Neden daha önce alınmadı? Babam hayatını kaybettikten sonra mı önlem alınacaktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaGüncelKumluHataySon Dakika

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