Hatay polisi aranan U.A.'yı gözaltına aldı, iş yerinde 3 ruhsatsız tabanca bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan aranan U.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın iş yerinde 3 ruhsatsız tabanca, 97 adet 9 milimetre fişek ve 25 adet av tüfeği kartuşu bulunurken U.A. adli makamlara sevk edildi.
Hatay'da 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan aranan U.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın iş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında U.A.'yı yakaladı.
U.A.'nın iş yerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet 9 milimetre fişek ve 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.A., gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA
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