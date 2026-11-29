Hatay'da 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan aranan U.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın iş yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında U.A.'yı yakaladı.

U.A.'nın iş yerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet 9 milimetre fişek ve 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.A., gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara sevk edildi.