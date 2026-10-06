Takla atan otomobil 2 tır sürücüsünün üzerine uçtu: 6 yaralı - Son Dakika
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Takla atan otomobil 2 tır sürücüsünün üzerine uçtu: 6 yaralı

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Takla atan otomobil 2 tır sürücüsünün üzerine uçtu: 6 yaralı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla atarak yol kenarında bekleyen 2 tır sürücüsüne çarptı, kazada 6 kişi yaralandı.

Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla atarak 2 tır sürücüsüne çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

YOL KENARINDA BEKLEYEN TIR SÜRÜCÜLERİNE ÇARPTI

Kaza; Reyhanlı ilçesi çevreyolu Yıldızlar Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Kazada takla atan otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen 2 tır sürücüsüne çarptı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, araçlardaki 4 yaralıyı ve 2 tır sürücüsünü kurtardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Takla atan otomobil 2 tır sürücüsünün üzerine uçtu: 6 yaralı

Kaza anını anlatan Mehmet Çiçek, "Öndeki beyaz araç dönecekken arkadan gelen araç süratle çarptı. Beyaz otomobilde takla atarak şoför arkadaşlarımızın üzerine devrildi. Biz olaya müdahale edip, yaralıları kurtardık. 112 ve itfaiyeyi aradık. El birliğiyle yaralıları hastaneye gönderdik" dedi.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaReyhanlıGüncelHataySon Dakika

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