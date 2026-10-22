Hatay Yayladağı Bozlu'da samanlık yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Hatay Yayladağı Bozlu'da samanlık yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Hatay Yayladağı Bozlu\'da samanlık yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi'nde samanlıkta çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı Bozlu Mahallesi'nde bulunan samanlıkta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
Hatay Büyükşehir BelediyesiYayladağı3. SayfaİtfaiyeGüncelHataySon Dakika

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